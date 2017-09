Rugby – TOP 9 Analamanga : 3FB battu de justesse par IRC

Malgré tout, la competition TOP 9 continue pour la ligue Analamanga au Stade Malacam à Antanimena. Des rencontres à guichets fermés qui attirent les férus de l’ovale à chaque dimanche. Et les surprises ne manquent pas au Malacam où les grandes équipes se font corriger par leur dauphin. Hier, les agents du ministère de la Santé Publique du 3FB ont été accrochés par ceux de la Commune de l’IRC. C’est sur le fil par 26 à 25 que les rugbymen de la Commune se sont imposés devant les Tolotra et consorts du 3FB. Contrairement à ce score sérré, l’Union Amicale et Sportive des Cheminots a pris le dessus usr l’équipe de Matadorea sur le score éloquent de 41 à 11. TFMA s’est imposé par 20 à 11 devant les gars de la TF Anatihazo. Les équipes du XV Family et du Stade Olympique de l’Emyrne se sont quittées sur le score de paroté de 21 partout.

T.H