3e Universiades : Les deux équipes de football de Mahajanga en demi-finales

Carton plein pour les équipes de football de l’Université de Mahajanga aux Universiades en se qualifiant toutes deux pour les demi-finales.

La compétition dans le cadre des 3es championnats universitaires ou Universiades bat actuellement son plein à Mahajanga. La plupart des rencontres sportives abordent la phase des demi-finales ce jour pour ne citer que le basket-ball, le football, le volley-ball et le handball. En football, les deux équipes de l’Université de Mahajanga sont toutes deux qualifiées pour les demi-finales avec celles de l’Université d’Antananarivo et de Toamasina. Dans la journée d’hier, les footballeurs de l’Université de Toamasina ont laminé ceux de l’IST Diégo sur le score éloquent de 7 buts à 1. La première équipe de l’Université de Mahajanga a battu par 2 buts à 0, l’IST de Toliara. Le score nul de 1 but partout entre l’Université de Toliara et de la seconde formation de l’Université de Mahajanga a suffi à cette dernière de valider son ticket pour le carré final. Le tirage au sort en vue de déterminer l’affiche des demi-finales s’est déroulé très tard, hier. Dans le tournoi du basket-ball, les rencontres ont continué très tard dans la nuit, mais les équipes de l’Université d’Antananarivo, de l’IST Antananarivo sont en bonne position après leur précédente victoire. En handball, trois équipes seulement sont engagées à savoir les Universités de Mahajanga, de Toliara et des Comores. Les 3 Universités ont remporté une victoire et encaissé une défaite. Les étudiants Comoriens ont été battus par les Tuléarois en ouverture par 39 à 33 avant de s’offrir des Majungais par 44 à 41. Et hier pour le compte de la dernière journée, les Majungais se sont imposés par 32 à 26 face aux Tuléarois. La réunion d’hier soir a permis de connaitre les deux équipes finalistes. La journée d’aujourd’hui sera aussi marquée par le début des compétitions dans les sports de combat entre autres le judo, le karaté et le taekwondo. Dans le tournoi de judo, une vingtaine de judokas vont se partager leurs joutes sur le tatami. Parmi les engagés figurent Fanja Rabehariniaina, la tenante du titre en -57 kg et ayant défendu récemment les couleurs nationales aux Universiades de Taipei et aux Jeux de la Francophonie à Abidjan et aussi Mahandry Randriambelo chez les plus de 90 kg sociétaire de l’équipe nationale pour les Jeux de la Francophonie. Toutes les équipes finalistes seront connues ce jour avant le derby final du samedi avec la cérémonie de clôture et remise de médailles.

T.H