UTOP : Pour une 10e édition plus fun

Directeur exécutif d’ORTana et non moins président de l’association sportive Utop, Razafinavalona Harimisa a donné hier à l’ORtana Antaninarenina un aperçu de la 10e édition de l’UTOP. « Les tracés resteront les mêmes, mais ce sera plus organisé. Des parcours seront plus fun comme pour celui des enfants. De plus, les lots seront renforcés et améliorés ». A sa 10è édition pour 2018, le top est ainsi donné pour les sportifs tout comme les sponsors et les bénévoles qui travaillent avec eux pour l’UTOP. Tous les champions 2017 étaient là hier. Certains ont couru à des trails à l’étranger suite à leurs titres de l’Utop. Fitiavana Narindra Nomena, 2e à l’UTOP au semi trail de 65 km a été le meilleur si l’on raisonne au classement et temps imparti lors du 42 km du trail de Colorado de la Réunion. Mais il a été disqualifié à la fin suite au non port de sac à dos ainsi que tenues non conformes aux règlements. Les autres ont su mieux gérer leurs courses malgré le froid, les descentes et les blessures. Certains vont encore courir le marathon international tandis que d’autres ont décidé de se reposer.

Les résultats à l’étranger

Rasendrason William, 2e à l’ultra trail de 121km, 4e au 60km Trail de la vallée des Lacs en France

Rakotomalala Jean de la Croix, 1er au 65km semi-trail, 8e senior au 42km Heritage Southern Peak Trail de Maurice

Anjara Sandrine, 2e au 121 km femme a fait 3e au 60km Trail de la Vallée des Lacs en France

Rasoambolanoro Volatiana, 3e au 65km semi-trail, 2e au 42km de Heritage Southern Peak Trail Maurice

Ratinarisoa Landinirina, 5e au 65km semi-trail a fait 4e au 42km de Heritage Southern Peak Trail Maurice

Anny Andrianaivonirina