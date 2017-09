Cyclisme : Sandaniaina primé pour les montagnes

Les 100km de course d’hier sur la route RNA 4 d’Ankazobe a permis à Sandaniaina de s’illustrer sur les montagnes. « Nous avons programmé 100km de route avec plusieurs montées. Les coureurs ont besoin de ces montées pour préparer le Trophée des AS et le Grand Prix de l’amitié que la fédération organisera en novembre » a précisé Ravelonarivo Naly, président de la ligue. Ils étaient tous partis d’Andranotapahana au 12e point kilométrique. Le tour de Madagascar du mois de décembre attendra les meilleurs de ces courses, un tour qui cette fois-ci fera la boucle Toliara – Fianarantsoa – Mananjary – Antananarivo. Dans une quinzaine de jours, les coureurs attaqueront encore des montées, mais cette fois-ci du côté de la RN7 partant d’Ambohimangakely by-pass pour aller à Andriambilany et finir au même point de départ.

Les résultats

1er Rakotondrasoa Jean de Dieu FCSA 2h45’05 »

2e Rakotondravao Andriamirado MBIKE 2h46’01

3e Ramanampisoa Fredy MBIKE 2h46’25 »

Prime de montagne : Randriamaharitra Sandaniaina -club TAFITA

VTT 70km

1er -Tolojanahary PA 2h10’15 »

2e- Andrianahadizamparany Simon 2h20’10 »

3e- Rakotonandrasana Hervé PA 2h35’00

Anny Andrianaivonirina