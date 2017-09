Educasport : Quand l’art donne un coup de main au sport

Et dire qu’il y en a qui ne croit pas encore à l’éducation via le sport. « Educasport », association créée pour prendre en main la vie éducative, sportive des jeunes handballeurs de Tana est là pour prouver le contraire. Ils sont une bonne vingtaine à être pris en main par l’association de Martine Pless de l’AKOA. S’il y a des donateurs permanents pour aider afin de mieux faciliter les aides pour la scolarisation de ces jeunes sportifs en système sport- études, d’autres agissent d’une autre façon. C’est le cas des artistes Temandrota et de Gasy Rug. Ils donnent 15% de chaque vente effectuée lors de cette exposition au restaurant Akoa Ivandry actuellement. Les artistes tout comme les acheteurs y contribuent. Madame le Maire de la ville Lalao Ravalomanana en fait partie de par ses achats.

Anny Andrianaivonirina