Football : Défaites des équipes de CNAPS

Journée à surprises que les 1/8 de finale de la TELMA Coupe de Madagascar qui se sont tenues les 23 et 24 septembre dernier. CNaPS Sport Itasy se laisse surprendre par TAM Port- Bergé et CNaPS Sport Analamanga est laminé par ADEMA sur 0 à 3. Tojo Fitiavana se paie un carton rouge à la 88e minute de jeu alors que le score était déjà à 2 à 0 pour ADEMA, buts de Ravo à la 7e minute et de Jalm à la 86e minute. Elgeco Plus aussi cartonne face à Black Star de Vatovavy Fitovinany. Les suites du programme auront lieu comme suit : les 1/4 de finale pour le 15 octobre 2017 et les demi-finales pour le 05 novembre 2017. La finale est programmée pour le 26 novembre 2017.

Les résultats

As Adema Analamanga 3 # CNaPS Sport Analamanga

Mama Fc Analamanga 2 # 3 Rts Jet Mada Itasy

Cosfa Analamanga 0(3) # 0(5) Fc Rabaza Atsimo Atsinanana

Zanakala Fc Haute Matsiatra 0 #1 Fca Ilakaka Ihorombe Fianarantsoa

Elgeco Plus Analamanga 4 #0 Black Star Fc V7v Fianarantsoa

CNaPS Sport Itasy 0 #1 Tam Port Berger Sofia Mahajanga

Fosa Juniors Fc Boeny 7 # 2 Tana Formation Analamanga

Anny Andrianaivonirina