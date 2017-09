Tennis : Les U14 en lice à partir de ce jour

La fédération a remué ciel et terre pour que les six jeunes joueurs de tennis soient au Caire ce jour pour participer aux championnats d’Afrique des moins de 14 ans. Toky Ranaivo, Lanja Rakotozandriny, Feno­soa Rasendra, Sampras Rakotondrainibe chez les garçons, ainsi que Mialy Ranaivo et Narindra Ranaivo chez les filles.

Trente cinq millions d’ariary pour l’envoi des U14 en Égypte, après trente autres millions pour les U12 au Maroc.

La deuxième édition de l’année des championnats d’Afrique U14, qui se dérouleront au Caire en Égypte du 25 au 30 septembre.

La délégation conduite par le coach national Hari­vony Andrianafetra est partie rejoindre le Caire Via Nairobi.

Si la première édition de ces championnats d’Afrique U14 s’est jouée sur terrain dur en Afrique du Sud au mois de mars, la seconde se joue donc sur terre battue, sur les courts de l’hôtel El Solaimaneyah, à une heure du Caire.

Ce sommet continental regroupera les vingt meilleurs du classement africain, ainsi que les deux meilleurs joueurs par zone. Durant les championnats d’Afrique en Afrique du Sud, Narindra Ranaivo et Toky Ranaivo ont atteint la phase des quarts de finale. L’objectif de la délégation malgache sera de faire mieux que cette performance.