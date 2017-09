RALLYE SHELL HELIX : 12 Spéciales pour 416km de parcours

Le 17e tour de Tana, qui comptera pour la 6e manche du championnat de Madagascar se disputera les 6, 7 et 8 octobre dans les environs de Tana. Organisé par l’ASATANA et sponsorisé par Vivo Energy Madagascar, ce rallye attend 40 équipages. 415,90km de parcours avec 142,60km d’épreuves spéciales, cette manche sera dotée de 1.4 de coefficient. Il y aura 12 spéciales réparties en deux étapes et huit sections. La Spéciale « spectateurs » se passera le vendredi sur le circuit de TMF Ivato sur deux pistes. Elle est obligatoire, mais ne compte pas pour le classement. Un nouveau tracé est proposé et selon Laza Randriamifidimanana de ASATANA, « La route sera parmi les meilleurs des tracés 2017 ». A la course au titre se trouvent Ndrianja suivi de Boana et de Haja Danielson qui a innové avec son pick- up. Et avec cela, ASATANA alignera ses grosses pointures ! Les inscriptions sont donc ouvertes jusqu’au 2 octobre 2017.

Anny Andrianaivonirina