Football – AS TOPDOM : Avec la bénédiction de Rasolomampionona Hasimpirenena

Ils seront au second tour de la Telma Coupe et affronteront Elgeco Plus à Fianarantsoa pour les prochaines rencontres.

L’équipe de l’AS TopDom “Association Sportive Topo et Domaine” a eu les bénédictions de leur président d’honneur Rasolomampionona Hasimpirenena. « On entre dans une phase plus sérieuse, a lancé ce président d’honneur. Nous étions partis de club, de rencontres régionales et nous voila en seconde phase d’une compétition nationale ». Leur coach Razafindraherimbola Raphaël Michel a parlé de victoire et de tout faire pour aller même à l’étranger représenter Madagascar. « C’est l’image de tout le ministère ainsi que tous les employés qui sont en jeu » a conclu le Directeur Général des Domaines et non moins président d’honneur. Et aux joueurs de donner le meilleur d’eux-mêmes pour aller le plus loin possible.

Anny Andrianaivonirina