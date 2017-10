11es Jeux de la CJSOI : La compétition aura lieu à Djibouti en avril 2018

La réunion ministérielle qui s’est tenue aux Seychelles a vu la confirmation de l’organisation des 11es Jeux du 20 au 28 avril 2018.

Djibouti, abritera dans six mois, la onzième édition des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l’Océan Indien (CJSOI). Les dirigeants djiboutiens ont effectué un exposé de l’avancement des travaux pour rassurer les ministres et délégations présentes à la réunion à l’Hôtel Savoy à Beau Vallon, aux Seychelles. Une réunion dirigée par Jean Anicet Andriamosarisoa, ministre de la Jeunesse et des Sports, président en exercice de la CJSOI.

Les ministres présents à cette réunion ont pu prendre connaissance des garanties offertes par Djibouti, qui organisera les 11es Jeux de la CJSOI du 20 au 28 avril 2018. Cinq disciplines sportives sont retenues pour les jeux à savoir l’athlétisme, le football, le handball, le tennis de table et la pétanque. Pour le volet jeunesse, le théâtre, les danses traditionnelles et l’assemblée des jeunes seront au programme. « Les Jeux figurent parmi les programmes phares de la CJSOI. Tous les deux ans, la jeunesse de la région océan indien se retrouve et partage ensemble les valeurs de cette organisation comme la solidarité, le fair-play, l’amitié et la fraternité. C’est une opportunité qui nous permet de réaliser l’évaluation et le bilan de nos activités, d’en dégager les bonnes pratiques à perpétuer et de résoudre les problèmes qui entravent l’atteinte de nos objectifs. C’est rassurant aussi l’engagement de l’Etat djiboutien quant à l’organisation des 11es Jeux en 2018 », a fait savoir le président de la CJSOI.

Nouveau S.G. Cette réunion a vu la présence de tous les Etats membres et du Président du Conseil International des Jeux des îles, le Seychellois Antonio Gopal, le Secrétaire général de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES), Ali Harouna Bouramah, et l’Organisation Régionale Anti-dopage représentée par son responsable aux Seychelles, Jean Larue. Selon les dires de Nagalingum Pillay Samoo, ancien SG de cette organisation, tous les Etats membres sont à jour avec leurs contributions. Autre résolution de cette réunion était la nomination du Mauricien, Rajen Descann au poste de Secrétaire Général de la CJSOI.

T.H