« Bodybuilding » – Championnats du monde : « Bigman » et « Cutler » en action en Mongolie

Les championnats du monde de « bodybuilding »« WBPF » débuteront ce jour à Mongolie. Deux bodybuilders malgaches prendront part à ces joutes mondiales. Il s’agit de Jhon Mario Randrianarimanana dit Bigman et de Maholy Razafinantoanina, alias Antoine Cutler. « Bigman », champion de Madagascar en titre évoluera dans la catégorie des moins de 80 kg et Antoine était son dauphin lors du dernier sommet national à Toliara. La participation à ces championnats du monde figure parmi les programmes phares de la fédération malgache d’haltérophilie, musculation et de culturisme.

T.H