THB Ligue des champions : Amparafa s’invite à la fête !

Le verdict de la Ligue des champions est tombé. Prévisible pour le tenant du titre, la CNAPS Sport, et pour Elgeco Plus. Amer pour l’Ajesaia trahi par un goal average moins favorable et même pour JET Mada coupable de se faire battre par Zanakala.

On connaît maintenant les quatre équipes qualifiées pour la Poule des As. Avec une belle surprise, car contre toute attente, le HZAM Amparafaravola a réussi à damer le pion à tout le monde en terminant en tête du groupe majungais du moins jusqu’à hier où la CNAPS Sport l’a descendu sur son piédestal en lui infligeant un cinglant 5 à 0 dont il aura du mal à se relever.

Le pari est donc tenu pour Amparafa, mais quant à prétendre ravir cette Ligue des champions, on est encore très loin de la coupe aux lèvres.

Tanjona le grand oublié. Car il lui faut bien plus pour espérer réussir devant trois vieux briscards, car outre la CNAPS d’un ton au-dessus malgré le nul concédé contre l’USSK Ambanja, il faut pour Tanjona, Besona et leurs camarades, affronter également le COSFA mais aussi Elgeco Plus, les deux clubs qualifiés du groupe fianarois.

Des regrets, il y en avait bien sûr notamment pour l’Ajesaia pourtant impressionnant avec son grand attaquant de pointe Rojo, mais qui s’est montré incapable de battre le HZAM. La faute au libéro d’Amparafa, Tanjona plusieurs fois appelé en équipe nationale, mais jamais retenu comme son coéquipier Besona qui malmène toutes les défenses adverses par sa vitesse de pointe, mais qui est aussi snobé par le staff fédéral.

On n’aborde pas ce bilan sans parler du JET Mada qui a battu, hier, le Top Dom par 2 buts à 1 et surtout sans son maître à jouer, Tsiry, qui écopait d’une suspension après son carton rouge.

Comme Top Dom a infligé sa seule défaite au COSFA, cela signifie que JET Mada pourrait aussi faire partie de l’élite pour peu que ses jeunes joueurs s’appliquent à rester concentrés. Des erreurs de jeunesse en somme, mais gageons qu’avec le temps, ces protégés du président Herivelo Andriamanga finiront par gagner un titre. Comme ils sont encore en course à la Coupe, on espère que le gardien Taffarel Rajomazandry a retenu la leçon.

Pour revenir aux matches d’hier, le COSFA a fait sensation en battant Elgeco Plus par 3 buts à 1 dont un doublé de ce diable de Dimby qui n’a malheureusement pas réussi son intégration chez les Barea de Raux Auguste.

Certes Elgeco évoluait hier sans son indispensable latéral gauche, Bosco, qui purgeait sa suspension après le carton rouge devant le FC Angèle, mais cela n’explique cette défaite qui aurait pu lui coûter cher si Top Dom avait réussi à battre JET Mada.

Une situation qui renforce la place de leader de la CNAPS lors de la Poule des As. Mais ne jurons de rien, car le football est tout sauf un calcul mathématique.

Clément RABARY