Lita Rabe, grand trail du Sancy 60km : Cette fameuse médaille de « finisher »

Au début, la course à pied c’est pour perdre du poids. Petit à petit, j’ai pris du plaisir et maintenant je ne peux plus m’en passer car cela a changé mon mode de vie. J’ai la chance d’avoir un travail avec des horaires qui me permettent de m’entraîner quatre fois par semaine Je m’inscris aux courses qui m’intéresse. Je prends tout en charge. C’est un budget à part, mais c’est ma passion et quand on aime, on ne compte pas. La récompense c’est la fierté d’être un « finisher » et d’avoir donné le meilleur de moi-même, me surpasser et avancer coûte que coûte.

Par Anny Andrianaivonirina