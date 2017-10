Kick-boxing – Défi du Sud : Six combattants à l’assaut des Réunionnais

Le champion du monde junior, Lavakely sera opposé à Alexis Armand chez les moins de 57 kg au gala international « Défi du Sud » au Gymnase Casabona de Saint-Pierre de la Réunion ce samedi 14 octobre.

Acte II. Après la phase aller au Gymnase d’Ambatomena au mois de juin dernier où les combattants malgaches ont triomphé, ils vont défier les Réunionnais chez eux pour la joute retour. Les kick-boxeurs de la zone Sud vont affuter leurs armes ce samedi 14 octobre au Gymnase Casabona de Saint-Pierre à l’occasion du gala international « Défi du Sud ». La délégation malgache conduite par Tahiry Tsimitsitsy s’est envolée hier en fin d’après-midi pour la Réunion avec le président du Zanakala Mamy Be Rasolotafika et du président de la zone Sud, Arina Botomanirisoa. Six combattants de la zone Sud ont fait le déplacement. Il s’agit du jeune prodigue malgache Rojolalaina Ranaivoson chez les moins de 60 kg. Habitué des compétitions majeures, Rojo (Fandriana) vainqueur de la phase aller veut confirmer sa suprématie. Il sera opposé à Brice Vallant. En – 60 kg, Vladis Randriamadiniaina sera opposé à Grondin Jason. Un autre combattant qui a triomphé à domicile sera de nouveau engagé sur le ring chez les moins de 63,5 kg en classe A en kick-boxing. Tafita Randriamanampisoa (Fianarantsoa) sera aux prises d’Emmanuel Perrault du KBB de La Réunion. Toujours dans cette catégorie, Joël Randrianjafy défiera Kevan Sala du club ASCE Vincendo. Un autre combattant junior tentera pour la première fois une aventure internationale. Séverin Razafimandimby dans la catégorie des moins de 57 kg aura comme adversaire William Bedan du club ASCE Vincendo. Parmi les vedettes des combattants malgaches. En K1, dans la catégorie des moins de 57 kg le Tuléarois Justin Zafy Mariamo alias Lavakely sera très attendu durant cette soirée. Le champion du monde junior affrontera Alexis Armand du club BDN. Ces combattants sont sous l’égide de Morasoa Flonardin dit Maitre Black Jim, un grand faiseur de champion à ne citer que les champions du monde Lavakely et Séverin Mamonjisoa.

T.H