Un nom qui n’est plus nouveau dans le monde du sport malgache. Anselme Rabibisoa a été nommé directeur général des Sports au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) lors du conseil des ministres, mercredi dernier. Rabibisoa a déjà occupé le poste de directeur du sport fédéral, secrétaire général de la Fédération Malgache de Football (FMF) et membre du comité national d’organisation des 10es Jeux de la CJSOI en 2016.

T.H