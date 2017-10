Pétanque : Le CBF renaît de ses cendres !

Comme un sphinx, le Club Bouliste de Fianarantsoa va renaître de ses cendres après une année sabbatique. Le temps pour Bassir Karmaly d’occuper le fauteuil présidentiel et le club reprend le devant de la scène, fort il est vrai, de la construction d’un boulodrome dans l’enceinte même du stade moderne d’Ampasambazaha.

Sollicité par ses amis, Bassir a accepté de bonne grâce à revenir pour prendre les rênes de ce club mythique et de composer une nouvelle équipe. Celle qu’il estime qui l’aidera à fonctionner normalement et vaquer à ses obligations telles l’organisation du traditionnel Grand Open du CBF.

Sur ce chapitre d’ailleurs et outre les petits tournois de tous les week-ends, le CBF donne rendez-vous pour son Grand Open 2017 qui aura lieu le samedi 28 et dimanche 29 octobre au boulodrome d’Ampasambazaha.

Un très grand rendez-vous en somme car la seule personnalité de Bassir suffit pour ramener tout le monde et plus particulièrement tous les champions du Monde ainsi que tous les champions d’Afrique bien entendu malgaches. Ce qui offre à l’événement un plateau exceptionnel avec la présence de Dollys, Bema, Tina Tonnerre, Ny Havana, Toutoune, Yves, Nanou et Radoko sans oublier les autres grands noms de cette discipline tels le député Rastany, le Colonel Tahiry et Jacquit Be.

Il y aura trois TV Fujita et une enveloppe de 300.000 ariary en sus des coupes pour les vainqueurs contre trois sub-woofers Fujita et une enveloppe de 150.000 ariary pour les seconds tandis que les 3es et les 4es auront droit à des coffrets de verre de marque Duralex et une enveloppe de 40.000 ariary.

A noter que pour cette occasion, le CBF a bénéficié du soutien de Tafita Fianarantsoa, de Pascal et de Ratsimba Rajaonary.

Rendez-vous est alors pris pour les 28 et 29 octobre prochains.

Clément RABARY