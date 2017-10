Football- FC Rabaza : Un trouble-fête en puissance !

La TELMA Coupe de Madagascar 2017 aborde dimanche les demi-finales avec d’un côté, à Mahajanga, la franche explication entre Fosa Juniors et JET Mada et de l’autre, à Fianarantsoa, les retrouvailles du COSFA et de l’AS Adema.

Mais on ne peut pas réellement aborder cette Coupe de Madagascar sans revenir sur la performance incroyable du FC Rabaza, un club formé de toutes pièces par Guillaume Ramilison, l’ancien du FC Fobar connu surtout pour sa grande passion pour le football au point de se substituer à l’entraîneur et même de participer activement à l’entraînement comme il l’a fait avec Elgeco Plus.

Des grands techniciens. Cette fois encore, il est allé au bout de sa passion pour reconstituer une équipe d’anciens composés de grands techniciens et apporter ainsi sa part de piquant à l’épreuve.

Et quel piquant, car le FC Rabaza est parvenu à éliminer l’Ajesaia à Tsiroanomandidy avant d’infliger une autre défaite, toujours par 1 à 0 au COSFA. Deux victoires qui montrent que si on le laisse faire, ce club est capable d’aller en finale.

Mais on ne lui a pas laissé le choix en brandissant quelques irrégularités à même de le disqualifier avec l’inexistence d’un certificat de transfert international pour Yvan et Jimmy Radafison. Mais comme si cela ne suffisait pas pour l’accabler, on est revenu sur le prêt de Noce et de Lila de Iarivo FC.

Et si c’est tout à fait dans la légalité, la défaite par disqualification du FC Rabaza prive le public d’un vrai régal avec ce jeu tout en finesse développé par ce groupe inédit formé par des jeunes retraités mais qui sont restés des grands techniciens.

Panoplie complète. Conduite de la balle à trois et en triangle, fermeture des couloirs, sens du placement et au besoin un marquage strict sur le meneur de jeu d’en face et le tour est joué. Une panoplie complète qui fait mouche. A cela s’ajoute l’expérience de ses joueurs dont le Seychellois Jimmy Radafison « Kundé » dans la charnière centrale pour imposer sa puissance à la manière d’un Johnny d’Elegco Plus, mais également le Réunionnais Yvan à la pointe de l’attaque.

Entre les deux hommes, on trouve Dola, l’ancien de l’Ajesaia, aux commandes et très bien entouré par Noce et Lila d’Iarivo FC.

Bref des techniciens qui ont réussi par la même occasion à montrer que grâce à une couverture rationnelle du terrain, ils peuvent encore tenir leur rang. Sans se fatiguer inutilement.

C’est presque une certitude que ce FC Rabaza pour peu qu’il parvienne à régulariser sa situation fera partie des meilleures formations malgaches. Et comme Guillaume Ramilison reste à l’affût pour compléter son effectif, le Vatovavy Fitovinany aura là une belle occasion de revivre l’époque de Tiavo. On parie ?

Clément RABARY