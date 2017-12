Judo – Championnats de France : Rasoanaivo Irinah se prépare pour la finale du Championnat de France

Irinah sera aux championnats de France. C’est la fille de Rasoanaivo Dida Patrick, ancien membre de l’équipe nationale de judo à Madagascar et champion des -71kg Mada. Elle s’apprête à combattre pour la finale du Championnat de France qui se déroulera les 9 et 10 décembre. Inspirée par Teddy Riner et suivant les pas de son père, à seulement 14 ans, la jeune fille appartient déjà à l’équipe élite de l’Ile-de-France, dans le Club de judo de Trilport. Compétition après compétition, cette minime des moins de 70 kg ne cesse de monter sur le podium. Elle s’entraîne actuellement pour combattre sur le tatami de la finale du Championnat de France. S’entraînant durant deux heures, deux fois par semaine, et faisant du jogging tous les samedis, Irinah est également aidée et conseillée par son père, afin de parfaire ses techniques pour remporter cette grande finale.

La jeune sœur d’Irinah, Rasoanaivo Mialy est aussi une petite légende du judo. A 11 ans, elle fait partie des benjamines des moins de 48 kg. Comme sa grande sœur, Mialy remporte la victoire, tournoi après tournoi. Dernièrement, elle est arrivée 1re lors du challenge Monthyon du 18 novembre. A ce rythme, elle participera aussi bientôt aux finales des prochains championnats de France. A suivre de près.

Kanto Andraina (stagiaire)