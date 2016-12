N’était-ce le ruban bleu HVM noué tout autour, le chapeau porté par Hery Rajaonarimampianina lors du lancement officiel de la campagne de reboisement 2016-2017 à Andekaleka, rappelle le fameux « satroka penjy » de l’un de ses prédécesseurs à Iavoloha, même si Zafy Albert car il s’agit de lui, n’avait pas emménagé dans le palais présidentiel de l’Atsimondrano.

Mada Raid 2016

Le Prof. ne quittait pour quelque temps sa « Villa La Franchise » à Ivandry que pour effectuer inlassablement du Mada Raid à travers le pays. A bord d’une cohorte de 4 x 4. Il préférait le plancher des vaches et prenait rarement sinon jamais l’avion pour changer d’air. Quitte à laisser le temps au temps dans ses tournées à l’intérieur du pays qui pouvaient durer plus d’une semaine. Et qui avaient au moins le mérite de lui faire connaître le pays profond et de se mettre à l’écoute des gens. Loin des brouhahas et des « wawawa » de Tana où ne régnait d’ailleurs pas à l’époque une psychose de coup d’Etat permanent. Ses absences répétées de la capitale témoignaient d’une certaine stabilité du régime, comme ce n’est pas le cas avec l’actuel régime en place qui voit des actes de déstabilisation partout. Y compris dans les rangs de ceux qui l’avaient fait Roi, au risque de faire le vide autour de lui et que ne pourront pas toujours combler des mallettes bien …pleines à l’horizon 2018. Un système de mallettes qui n’était encore qu’un paquet d’enveloppes du temps de Zafy Albert qui en avait bavé des ronds de chapeaux de paille. « Satria fa », il avait fait preuve de naïveté et de « fahamarinana », le premier président de la Troisième République a été empêché en cours de mandat pour des motifs somme toute véniels par rapport aux griefs reprochés à l’actuel titulaire du poste. Autre ton, autres mœurs pour la HCC qui n’avait pas tenu compte de la jurisprudence de 1996 dans la procédure de déchéance du tout aussi premier président de la Quatrième République. Il s’agit évidemment de Hery Rajaonarimampianina qui vient de faire un survol du pays, d’Ambatolampy à Ambovombe, en passant par l’Atsimo Andrefana, Moramanga, Toliara et Andekaleka où il avait arboré un chapeau de paille. Un Mada Raid 2016 par la voie des …Hery.

R.O