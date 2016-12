Cette nuit ne sera pas comme les autres. Une nuit exceptionnelle où, partout dans le monde, nombreux seront les chrétiens à se rendre dans leur église pour fêter la Nativité.

Un cadeau spirituel

La Nativité une fête pendant laquelle, dans son for intérieur celui qui croit en Christ, recevra une joie, une paix qui proviennent de l’amour infini que Dieu le Père éprouve pour son peuple. Et ce, en lui donnant un cadeau spirituel en la personne de Jésus-Christ, son Fils. Et c’est avec cette même joie que nous partageons aujourd’hui à nos lecteurs ce précieux verset d’Isaïe chapitre 9 verset 6 qui parle justement de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. « Car un Enfant nous est né, un Fils nous est donné » déclare le Prophète Isaïe, il y a 740 avant la naissance de Jésus-Christ. La Bible dont l’origine divine est établie pour les Chrétiens, nous parle ici d’un Enfant qui nous est né, d’un Fils qui nous est donné. Il s’agit du plus beau cadeau spirituel que le monde n’ait jamais reçu, car en envoyant son Fils sur terre, Dieu a manifesté son amour extrême pour l’Humanité. Et la divinité de ce Christ est évoquée dans ce verset qui dit que « la domination reposera sur son épaule ». La Nativité est aussi, un excellent moment pour se rappeler que si nous nous laissons porter par le Seigneur, notre avenir est assuré, car il s’agit un Dieu Conseiller qui, à travers les 66 livres de la Bible nous guide pas à pas dans notre existence, jusqu’à ce qu’Il revienne un jour pour nous emmener avec lui si nous avons réellement et si nous gardons notre foi en Lui jusqu’au bout. D’un Dieu puissant capable de vaincre les forces du mal. Enfin, dans ce message de Noël d’Isaïe chapitre 9 verset 6, Jésus Christ est aussi appelé, Père éternel et Prince de la paix. Alors, en fêtant Noël cette nuit et demain dimanche dans votre église, ou partout où vous serez, recevez la paix du Christ. Croyez en Celui qui est un véritable cadeau spirituel qui nous aime d’un amour éternel. « Car un Enfant nous est né, un Fils nous est donné, Et la domination reposera sur son épaule ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix ». Amen

R.Edmond.