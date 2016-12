« Dur, très dur ! ». Voilà les mots que les consommateurs utilisent depuis vendredi dernier pour rendre compte du calvaire qu’ils endurent. Ils ne se donnent même plus la peine de vouer aux gémonies cette Jirama qui ne répond pas à leurs attentes. Les difficultés qu’elle rencontre sont bel et bien là, mais la moindre des choses est de tout faire pour en limiter les conséquences.

Une patience qui a des limites

Nous avions dans une de nos précédentes visions affirmé qu’il ne fallait pas jeter la pierre aux responsables de la Jirama qui étaient pris entre le marteau et l’enclume. La longue interview du Premier ministre sur TV Plus avait été suivie le lendemain d’une interruption des délestages et puis, il a fallu déchanter trois jours après, avec une intensification des coupures d’électricité et des coupures d’eau. De nombreux quartiers de Tana ont dû subir ce fléau sans broncher. Les habitants d’Itaosy, d’Anjahanary et d’Analamahitsy ont passé Noël sans électricité et sans eau. Le summum a été atteint hier où toute la capitale a été atteinte. Les usagers, bien qu’étant en colère, ont dû se résigner après avoir essayé d’avoir des explications auprès de responsables qui se sont mis aux abonnés absents. Nous avons quand même réussi à obtenir des renseignements auprès de la direction de la jirama qui a fait porter la responsabilité de ces coupures à la logistique pétrolière qui n’a pas permis aux camions de la société de se ravitailler en carburant. Et que tout devait rentrer dans l’ordre au moment où nous écrivions cette vision (hier soir). Ce matin, les usagers devraient donc voir la fin de leur calvaire. Plût au ciel que ce soit vrai ! Car les Malgaches sont durs à la souffrance et ils peuvent supporter en silence les maux qu’ils endurent. Mais leur patience a des limites et quand on les mène en bateau longtemps, ils risquent de sortir de leurs gonds. Cela peut être dangereux. Alors à bon entendeur, salut !

Patrice RABE