Polémique stérile. C’est ce qui résume l’avis du pasteur Irako Andriamahazosoa, président de l’église FJKM, sur ces débats qu’il estime ne pas avoir lieu d’être, suscités par ses récentes déclarations à propos de l’usage du téléphone portable et des tablettes pour lire la Bible durant les cultes au temple. Partisan de la non-utilisation de ces objets connectés (ou non) dans les temples, le pasteur a choisi l’occasion du culte d’ouverture de l’exercice 2017 de l’église FJKM à Antsonjombe, hier, pour clarifier une bonne fois pour toutes, sa position sur la question.

Bible App

Pour ou contre l’usage du téléphone portable et des tablettes pour lire la Bible ? Il n’y a pas lieu de débattre inutilement, estime le pasteur. Les téléphones portables et les tablettes ne sont pas des objets à bannir, bien au contraire. « Moi-même, j’en possède et les utilise », confirme-t-il. Seulement, il préconise de ne pas les utiliser au temple, même si ces appareils fruits de l’avancée des NTIC, contiennent des applications bibliques avec, par ailleurs, des paroles du « Fihirana », le livre de cantiques chrétien protestant malgache. Des applis très pratiques qui permettent de lire la Bible partout et à tout moment. Leur usage n’est que bénéfique pour le chrétien, qui peut alors être certain d’avoir accès dès qu’il le souhaite, aux textes des Saintes Ecritures.

Ainsi donc, aux smartphones et aux tablettes, préférer la Bible « classique » quand il s’agit d’un culte au temple, selon le président de la FJKM qui estime que la Bible physique limite les diversions à l’origine de possibles perturbations de la concentration des fidèles. L’exemple de ces adolescents, un soir de jeudi saint, a été cité par le pasteur pour illustrer le bien-fondé de sa position. Si au début, ces jeunes suivaient effectivement la lecture des passages bibliques sur l’écran de leur smartphone, ils ont rapidement basculé vers facebook pour communiquer entre eux pendant le culte. Et ces cas ne sont pas peu nombreux : on regarde des photos, on envoie des textos, etc. Et revoici que ressurgit le débat, centré, cette fois, non pas sur l’usage de ces objets au temple, mais beaucoup plus sur l’utilisateur. Discernement, bon sens et maturité sont sans doute les mots-clés pour ne tirer que des avantages de l’usage des smartphones et des tablettes pour lire la Bible.

Hanitra R.