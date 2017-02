Février tire à sa fin. Au grand bonheur des salariés qui …gagnent plus en travaillant un jour de moins, sans être sûr que ça marche moins ou plus en …mars.

Un jour de moins !

Si le mois de janvier était long, très long, février est en revanche moins dur à boucler. Qui plus est, 2017 n’est pas une année bissextile. Au grand dam de ceux qui sont nés un 29 février et qui n’auront pas droit cette année à un « happy birthday ». Ils ne vieilliront pas moins de 4 ans entre leur dernier anniversaire en 2016 et le prochain en 2020. 4 ans, c’est l’équivalent d’un mandat présidentiel aux Etats-Unis. Un an de moins par rapport à ce qui a cours chez nous où le premier quinquennat de la Quatrième République s’achèvera en 2018. Une année où le mois de février se terminera encore le 28, quoique le bail de l’actuel locataire d’Iavoloha ne soit pas à un jour de moins ou à un jour de plus. Il bénéficie au contraire d’un bonus d’un mois puisque « l’élection du président de la République a lieu 30 jours au moins et 60 jours au plus avant l’expiration du mandat du président en exercice », selon la Constitution. Peu importe pour lui que le mois de février prenne fin le 28 tel que ce sera le cas demain. En revanche, il devra décrocher un second mandat s’il veut être encore président le 29 février 2020 car ne pouvant plus l’être en 2024. Et pour cause, la loi fondamentale dispose qu’ « il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois ». Sauf à amender la Constitution qu’il a juré urbi et orbi de respecter lors de sa prestation de serment le 25 janvier 2014 au stade de Mahamasina, celui qui portait le dossard n°3 à la dernière présidentielle, devra quitter le terrain au plus tard en 2023. Juste la veille de la prochaine année bissextile qui comportera un 29 février. Si le peuple estime en 2018 que le bilan de l’expert-comptable devenu président est négatif, ce dernier ne sera même plus à Iavoloha le 29 février 2020. Ni le 28 février 2019 puisque d’ici là, l’issue de la prochaine course à la magistrature suprême sera connue, fut-il en cas de « deuxième tour vao vita ». Les rapports des forces sur l’échiquier sont tels que les candidats les plus en vue ont plus d’un tour dans leur sac. En attendant, les salariés pourront, avec la fin du mois, remplir demain leur sachet plastique dont la durée de vie est l’équivalent de plusieurs 28 et/ou 29 février.