La reprise des meetings des partisans de l’ancien président Marc Ravalomanana ramènent à un passé que l’on voudrait oublier. On ne sait pas trop s’il ne s’agit que d’effets d’annonce ou d’une décision mûrement réfléchie. Mais dans le contexte actuel, toute cette agitation ne préjuge rien de bon pour un peuple malgache en proie aux pires difficultés.

Appel à la responsabilité des hommes politiques

L’ancien président Marc Ravalomanana n’a jamais caché son ambition de revenir au pouvoir. Il est bien décidé à le faire par la voie démocratique, mais le régime n’est pas prêt de lui faciliter la tâche. L’homme n’entend pas se laisser impressionner et mobilise ses partisans pour faire pression sur le pouvoir. Ce dernier, lui aussi, ne veut pas laisser le champ libre à celui qu’il considère comme son adversaire. La population avait vécu ces derniers mois dans un climat de relative quiétude. Les contestations se faisaient « mezzo voce » et ne prenaient pas le chemin de violentes manifestations. Les difficultés de la vie quotidienne ne pouvaient pas servir de prétexte à des débordements et tout le monde en avait pris son parti. A présent, la situation pourrait changer avec la reprise des meetings de Magro. Ces rassemblements pourraient servir d’exutoire à tous ceux qui veulent exprimer leur mécontentement vis-à-vis du régime actuel. Nul ne sait quelle va être l’ampleur de ce retour dans ces lieux emblématiques de la contestation. Les militants purs et durs sont prêts à reprendre du service et à exprimer haut et fort leur soutien à leur champion. Marc Ravalomanana est pour le moment en Europe où il mobilise ses soutiens au niveau de la diaspora et de ses partenaires étrangers. Pour le moment, donc, il ne devrait pas y avoir de véritable tension. On s’interroge sur ce qui va se passer quand il sera de retour de sa tournée à l’étranger. Il est plus que temps d’en appeler au sens des responsabilités des hommes politiques qui s’apprêtent à reprendre leur joute.

Patrice RABE