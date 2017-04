« Un justiciable, quel qu’il soit, n’est pas coupable tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation définitive ». Pour parodier cette mise au point du HVM qui a rappelé le principe de la présomption d’innocence dans son communiqué du 5 avril dernier relatif à l’affaire Claudine Razaimamonjy, on peut aussi dire qu’une personne est réputée vivante tant qu’elle n’a pas définitivement rendu l’âme.

Silence, on détourne !

C’est dire la bourde commise lors de son congrès régional à Toamasina par le parti présidentiel qui a fait observer une minute de silence en signe de solidarité et de soutien à son égérie qui est toujours en vie, quand bien même la propriétaire de l’hôtel A & C aurait failli être victime d’un …AVC. En effet, le premier exemple connu d’hommage rendu sous forme de silence remonte au 10 février 1912, à l’occasion de la mort du baron de Rio Branco au Portugal où l’on avait observé un moment de recueillement de 10 minutes. Au fil du temps (c’est le cas de le dire), les 10 minutes sont passées à 5 puis à 1 minute jusqu’à nos jours. C’est dire que cette forme laïcisée de la prière – compatible à toutes les religions même aux athées et aux agnostiques – est réservée aux morts. Ce qui amène à faire deux lectures de la minute de silence du HVM : Soit le parti présidentiel a déjà enterré politiquement son PTF ou Partenaire de Toujours à Fianarantsoa. Soit il veut réduire au …silence la femme d’affaires qui pourrait beaucoup parler, comme tout Betsileo qui se respecte, tel que c’était le cas à la Villa La Piscine à Ambohibao où elle aurait lâché quelques noms de princes qui nous …bernent. Et ce, avant de changer de stratégie de défense aux 67 ha, au siège de la Chaîne Pénale Anti-Corruption devant qui elle a fait montre d’un silence de …mort. Presque au moment même où ses camarades de parti (ou ce qu’il en reste) observaient une minute de silence en scrutant le grand bleu. De la couleur même du HVM qui a tenu des assises régionales sur les bords de l’Océan Indien, sans être à l’abri des vagues voire du cyclone Claudine dont les dégâts sont évalués à 500 millions d’ariary. Un chiffre qui ne peut être passé sous silence, fut-il l’espace d’une minute. A moins de dire : Silence, on détourne !

R. O