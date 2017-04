Jamais les termes « atmosphère délétère » n’ont paru aussi appropriés pour qualifier la situation régnant aujourd’hui dans le pays. L’affaire Claudine Razaimamonjy n’est qu’un rouage de toute une machine bien huilée où corruption et abus de pouvoir font bon ménage. La mèche a été allumée par le Bianco et il est difficile de l’éteindre, car plus aucun pare-feu ne peut être dressé. Les citoyens se sentent maintenant impliqués dans cette opération d’assainissement qui doit continuer.

Une atmosphère de fin de règne

Le régime avait pris l’habitude de rester de marbre lors des différentes interpellations faites par des citoyens courageux. Toutes les dénonciations étayées de preuves sérieuses à l’encontre de personnalités proches du pouvoir n’ont eu aucun effet, la Justice n’engageant aucune poursuite à leur encontre. La bonne gouvernance dont se targuaient les dirigeants n’a été qu’une coquille vide et les abus, les écarts perpétrés par ces personnalités dans l’entourage du président de la République ont pu continuer sans être sanctionnés. Il a fallu une sorte de révolte des membres de cet organisme de lutte anti corruption pour renverser cette tendance. Le cas traité est suffisamment emblématique pour qu’un véritable vent de fronde souffle sur le monde judiciaire et sur la société malgache en général. L’évasion rocambolesque de la dame Claudine dans la plus parfaite illégalité n’a fait que renforcer l’indignation de l’opinion publique et son envie de voir tous les corrompus être poursuivis. Comme nous le disions, il y a quelques jours, il va être difficile de revenir en arrière. Les membres du SMM joueront pleinement leur rôle et il sera pratiquement impossible de voler au secours de toutes les personnes poursuivies dans des affaires louches. Le régime doit maintenant aussi faire face à cette recrudescence de l’insécurité qui augmente le malaise actuel. L’atmosphère est bel et bien délétère. On serait même tenté de parler d’une atmosphère de fin de règne.

Patrice RABE