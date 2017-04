Le pouvoir est aujourd’hui poussé dans ses derniers retranchements. Le régime est plus que jamais comptable des actes qu’il a faits. Sa tentative de soustraire la dame Claudine à la justice en organisant cette évacuation sanitaire rocambolesque l’a discrédité. Les citoyens malgaches n’ont pas été dupes. Les représentants de la communauté internationale sur place sont plus que jamais vigilants et appellent au respect de la légalité.

Plus d’échappatoire pour le pouvoir

Nul ne sait pour le moment ce qui est advenu de Claudine Razaimamonjy. On parle d’un départ pour une destination inconnue après son départ de la clinique mauricienne. Mais elle n’est pas pour autant tirée d’affaire car elle ne va pas pouvoir se faire oublier. La mobilisation de l’opinion publique et la détermination des magistrats et des agents du Bianco ne lui laisseront aucun répit. Les représentants des chancelleries se félicitent de l’action menée par ces derniers et affirment que la dame Claudine ne doit pas échapper à la justice malgache. Plus aucune échappatoire ne pourra plus être utilisée. La conférence de presse donnée par les responsables de la police de l’air et des frontières a mis en lumière les subterfuges utilisés pour couvrir cette évasion organisée. Les propos que ces derniers ont tenus les ont totalement discrédités aux yeux des représentants de la presse venus nombreux. Ils peuvent se targuer d’avoir obéi à des ordres venus du sommet de l’Etat, mais ils sont responsables d’avoir participé à cette mascarade. Aujourd’hui, personne n’est dupe et le pouvoir ne peut plus se réfugier dans un silence embarrassé. Le départ de Claudine l’empêtre encore plus dans ses contradictions. Il ne pourra pas empêcher d’autres affaires de corruption d’être instruites. Et il ne sera plus possible de les étouffer. La boîte de Pandore est maintenant ouverte.

Patrice RABE