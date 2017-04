Après quinze jours de tumulte médiatique, l’appel du ministre de la Communication à un retour au calme dans le monde de la presse s’apparente à un fléchissement de la position du régime après les multiples interpellations qui lui ont été adressées. On imagine mal cependant la presse cesser de dire des vérités qui dérangent sous prétexte de préserver une sorte de paix factice.

Une presse qui va jouer son rôle pleinement

L’affaire Claudine Razaimamonjy reste, quoique l’on dise, toujours au centre de l’actualité. L’opacité que fait régner le pouvoir sur elle ne peut faire cesser les interrogations et les doutes sur son attitude. Cela explique l’obstination de la presse et des membres de la société civile à pousser le régime dans ses derniers retranchements. Le fait de demander une certaine transparence peut-il être assimilé à une attaque ? Il suffit tout juste de cesser d’user de subterfuges et de dire la vérité. En tout cas, certains confrères ne se privent pas d’harceler le régime. Ils le font de manière très directe. La réponse de ce dernier, était très maladroite, les journaux le soutenant versant dans une certaine agressivité. Mais cela a eu un effet contraire à celui qui était recherché. Aujourd’hui, le ministre de la Communication qui était à la manœuvre dans ces quotidiens essaie de calmer le jeu. L’appel à une certaine sérénité a été lancé lors d’une conférence de presse. Cela ne devrait pas empêcher les journalistes de faire leur travail. Ils vont tout faire pour dénouer les écheveaux de cette affaire Claudine qui paraît bien étrange. Ils le feront pour satisfaire une opinion publique qui se sent particulièrement concernée par cette recherche de la vérité. L’ambassadeur des Etats-Unis durant la cérémonie de célébration du 150e anniversaire de la célébration de l’établissement des relations diplomatiques entre son pays et Madagascar s’est félicité du retour de Claudine sur le territoire malgache. A présent, il est patent que la justice jouera son rôle sans faiblir et que la presse l’y aidera, en ne faisant aucun compromis avec le régime.

Patrice RABE