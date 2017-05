Le tourisme est un facteur de développement important et Madagascar a énormément d’atouts dans ce domaine. Mais, notre pays n’a pas réussi jusqu’à présent à l’exploiter comme il le faudrait. Les professionnels du secteur ont bien l’intention de redresser la situation et cette volonté transparaît à travers l’organisation de ce salon ITM qui permettra de montrer les potentialités de la Grande Ile en la matière.

Tout faire pour promouvoir la destination Madagascar

Tout le monde est persuadé des immenses potentialités du marché touristique malgache. On a dit et redit que la Grande Ile a des attraits qui intéresseraient les millions de personnes désireuses de découvrir ses richesses. Jusqu’à présent, cela n’était resté qu’au stade de la constatation. La destination Madagascar est très peu connue des professionnels étrangers et il est nécessaire de la promouvoir. Il est vrai que la crise de ces dernières années a fait beaucoup de tort à notre réputation. Il est donc nécessaire de redorer notre blason dans ce domaine. Le ministère du Tourisme et l’ONTM sont persuadés que la Grande Ile a autant d’atouts que les autres grandes nations touristiques. C’est donc la raison de l’organisation de ce salon ITM qui se tiendra du 8 au 11 juin au village Voara à Andohatapenaka. Ce sera la plus grande manifestation touristique jamais organisée chez nous, car elle accueillera des dizaines de tour-opérateurs qui seront nos relais sur le plan international et pourront vanter la destination Madagascar. Ce salon mettra en valeur nos richesses grâce aux nombreux exposants qui occuperont la centaine de stands dressés dans ce village Voara. Ce sera également une découverte grâce aux animations culturelles et artistiques, mais aussi aux nombreuses conférences qui seront proposées au public. C’est un immense effort de promotion que l’ONTM et le ministère du Tourisme vont faire à cette occasion. Le produit qu’il présente n’a rien à envier à ceux qui sont déjà sur le marché. Durant ces quatre jours, tout sera fait pour intéresser les invités. Madagascar, une destination touristique d’avenir ? Ce n’est pas un rêve. Il faut le vouloir et tous les moyens doivent être utilisés pour que cela devienne une réalité.

Patrice RABE