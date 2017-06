On l’aime ou on ne l’aime pas, mais il ne laisse personne indifférent. Donald Trump a réussi une fois de plus à se mettre à dos tout le monde. Il n’a certes pas surpris ses homologues, mais il a mis à mal le consensus des dirigeants de la planète qui avaient approuvé l’accord de la COP 21. Alors que l’on s’était accordé sur des règles permettant de stopper le dérèglement climatique, le président des Etats-Unis a décidé de se retirer de cet accord que son pays avait pourtant signé. .

Donald Trump franchit le Rubicon

Donald Trump n’a pas pris les dirigeants du monde entier en traître car il l’avait plus ou moins annoncé. Mais, il a aujourd’hui franchi le Rubicon et a provoqué la colère de tous. La décision prise est à l’image du personnage, Elle est abrupte et ne souffre pour le moment d’aucune discussion. Le président a tenu une de ses promesses faites lors de la campagne présidentielle. Et elle satisfait certainement son électorat. Son slogan, « America first », est vérifié. Pour lui, les règles de l’accord de la COP 21 vont l’empêcher d’utiliser les immenses ressources de son pays. Même si leur emploi va générer énormément de pollution, il ne voit que les dizaines de milliers d’emplois qui vont être créés. Comme ses électeurs et une partie des industriels qui l’entourent, il ne croit pas à la dégradation de l’environnement et estime que son pays ne fait pas partie des plus gros pollueurs de la planète. Il estime que cet accord va léser les intérêts des Etats-Unis et que ce sont la Chine et l’Inde qui vont en profiter. L’information est passée en boucle sur toutes les chaînes, hier et la réprobation a été unanime. Le président français qui avait été assez modéré dans son appréciation après son entrevue avec son homologue américain lors du sommet du G7 s’est raidi et a tenu des propos d’une extrême fermeté. Le tandem qu’il forme avec Angela Merkel va maintenant entraîner dans son sillage les dirigeants des autres pays. Cette décision de Donald Trump risque de coûter cher aux Etats-Unis qui ne vont pas pouvoir exploiter les opportunités ouvertes par cet accord. Nicols Hulot, le ministre français, se réjouit même de ce qu’il appelle une chance pour le monde.

Patrice RABE