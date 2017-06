Cela fait 36 jours exactement que la rentrée parlementaire avait sonné aussi bien à Tsimbazaza qu’à Anosikely. La durée de chaque session ordinaire étant fixée à 60 jours, il reste encore ou il ne reste plus (c’est selon) que 24 jours de travaux voire moins, car il y aura un « break » dans trois semaines.

Rien d’extraordinaire !

Bon nombre de députés rejoindront leurs circonscriptions respectives où ils trôneront et arboreront leurs écharpes « maitso, fotsy, mena » à la tribune officielle à l’occasion du défilé « décentralisé » du 26 juin. Même chose pour les sénateurs, du moins pour les élus qui regagneront également leurs provinces d’attachement pour faire la fête. Les uns et les autres seront de retour à Tana juste quelques jours avant la cérémonie de clôture – prévue le 02 juillet – de la première session qui aura été vraiment …ordinaire. En attendant une éventuelle session extraordinaire qui ne le sera que de nom, car on voit mal les deux Chambres sortir de l’ordinaire. Difficile de « croire tout simplement », même de la part des parlementaires TIM, qu’ils puissent expédier en 12 jours maximum le ou les projets de loi pour lesquels ils ont été convoqués, sauf à être – si ce n’est déjà le cas – une assemblée croupion d’un côté et une simple chambre d’enregistrement de l’autre. Qui plus est, avec la dotation ou la promesse de 4 x 4 aux parlementaires qui ne demandent qu’à en faire le rodage et les étrenner pour le 57e anniversaire de la fête de l’Indépendance. Ce qui explique les louanges à l’endroit de l’action ou plutôt de l’inaction gouvernementale, à part quelques voix discordantes qui sont trop minoritaires pour inquiéter la majorité numérique et politique dans les travées de l’Assemblée nationale et du Sénat. Deux Chambres dont les pensionnaires donnent l’impression de s’endormir au volant de leurs véhicules tout terrain, avec ce que cela suppose de risque d’accidents et de dommages collatéraux au sein de la société. Ce qui n’est pas pour mettre un frein à la montée de la justice populaire qui démarre au quart de tour. A l’image des 4 x 4 flambant neufs qui sont destinés à amadouer les parlementaires, mais qui pourraient en revanche, attiser les foyers de grève qui couvent chez les magistrats, les greffiers, les douaniers, les enseignants-chercheurs et les étudiants… La liste des mécontents n’est sans doute pas exhaustive par rapport au vécu ordinaire de la majorité de la population qui n’a rien d’extraordinaire comme celle de la majorité politique.

R. O