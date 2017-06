Le problème de la vindicte populaire s’invite une fois de plus dans la rubrique des faits divers de notre journal. Ce n’est plus un événement anodin, mais un fait de société que l’on doit admettre. Devant la recrudescence des larcins et des agressions de toutes sortes, les citoyens décident de faire justice eux-mêmes au grand désespoir de tous ceux qui croient au respect de la vie humaine.

Vindicte populaire : un fléau à éradiquer

Le phénomène est devenu aujourd’hui banal. C’est une colère sourde qui monte au sein de la population et qui s’exprime par des actes d’une violence insoupçonnée. Ce qui s’est passé hier Ambohipo doit nous amener à réfléchir sur l’évolution de notre société. Les habitants de ce quartier sont exaspérés par les vols à la tire dont ils sont victimes et ils ont décidé de lyncher tous ceux qu’ils capturent. La réaction fut immédiate et c’est une foule déchainée qui a voulu brûler le voleur de portable. Cette dernière aurait pu arriver à ses fins si des membres des forces de l’ordre arrivés sur place n’étaient pas intervenus. Cela aurait pu se produire également à Besarety où une mère s’est débarrassée de son nourrisson. On en vient une fois de plus à se demander : « comment en est-on arrivé là ? ». Les pouvoirs publics ont pris conscience de la gravité de la situation et les réunions se sont succédé ces derniers jours au plus haut niveau pour essayer d’y remédier. Il faudra beaucoup d’efforts pour revenir à un contexte plus apaisé. Les citoyens ont l’impression que les autorités les abandonnent à leur sort et ils sont exaspérés devant l’attitude de ceux qui sont censés les protéger. C’est ce sentiment qui les amène à ces réactions d’une véritable barbarie. Le « fihavanana » et la tolérance légendaire des Malgaches ont laissé place à un comportement violent et presque bestial. Nos dirigeants en ont aujourd’hui pris conscience et ils doivent redresser la situation. Le chemin pour y arriver va être long et difficile.

Patrice RABE