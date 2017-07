Madagascar est une fois de plus à l’honneur. C’est le cas de le dire avec la tenue en terre malgache de la réunion statutaire de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar.

Reconnaissance internationale

Un honneur puisque 20 ans après, la Grande Ile abrite de nouveau la réunion au sommet de cette organisation continentale dont les missions principales sont, entre autres : le contrôle de la circulation aérienne, le guidage des avions, la transmission des messages et de trafic, l’information de vol, ainsi que le recueil des données et enfin la prévision et la transformation des informations météorologiques. Un honneur également puisque au début, la réunion statutaire était prévue d’être organisé au Togo, mais finalement Madagascar a été choisi pour différentes raisons. Dont notamment la performance enregistrée ces derniers temps par le secteur aérien malgache. Dans les discussions entre les participants, on parle d’ailleurs de reconnaissance internationale de Madagascar dans le domaine de l’industrie aérienne. Une reconnaissance internationale qui ouvre d’ailleurs à d’autres perspectives de coopération régionale. L’Aviation Civile de Madagascar (ACM), dont le Directeur Général James Andrianalisoa est statutairement, membre du Conseil d’Administration de l’ASECNA, vient de nouer un partenariat avec l’aviation civile congolaise. Un mémorandum d’entente a été ainsi signé hier entre Madagascar et le Congo dans le cadre du développement de la connectivité entre les deux pays et du renforcement du partenariat entre les compagnies aériennes, et ce, pour un intérêt mutuel des deux parties. L’objectif étant la croissance du trafic en provenance de nouveaux marchés qui contribuera au développement du tourisme à Madagascar. Une fois de plus, et après la sortie de l’annexe B et l’obtention du certificat du Président du Conseil de l’OACI par l’ACM, l’industrie aérienne malgache démontre plus que jamais qu’elle est réellement dans une phase ascendante. Le redécollage est maintenant une réalité.

R.Edmond.