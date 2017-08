La mise en place du C.F.M. ou comité de réconciliation nationale est maintenant effective. Il est sensé, par les propositions qu’il va faire, instaurer un climat d’apaisement au sein d’une classe politique divisée. Aussitôt connue, cependant, la liste des membres qui le composent a provoqué un certain scepticisme parmi les observateurs car on y compte beaucoup d’hommes politiques ayant participé de près ou de loin à la gestion du pays.

En attentant de voir le C.F.M. à l’œuvre

Madagascar n’a pas connu de guerre civile, mais elle a été secouée par des crises politiques importantes. Les tensions qui en ont résulté ont laissé des séquelles et il faut les résorber. C’est dans cet esprit que le CFM doit orienter son action. Les régimes qui se sont succédé n’ont pas épargné leurs opposants et il est nécessaire de rétablir un esprit de concorde et de réconciliation. Les assises nationales de la réconciliation ayant réuni cinq chefs d’Etat sous l’égide du FFKM au CCI Ivato avaient échoué. La déclaration finale à l’issue de ce sommet n’avait pas eu l’aval de l’un d’entre eux, en l’occurrence Andry Rajoelina. Le FFM qui fut constitué par la suite n’a pas fait l’unanimité et son action a été paralysée par la suspicion d’être manipulée par le régime en place. L’annonce de la mise en place du CFM a suscité beaucoup d’espoir. Les candidatures sont parvenues en grand nombre auprès du comité de sélection des membres. Le casting a été fait dans les règles. Mais le dernier mot revenait au président de la République. La liste a été publiée par Iavoloha en même temps que l’annonce du remaniement du gouvernement. Elle a suscité beaucoup de commentaires. Sans préjuger de l’action que le comité va entreprendre, on ne peut que se demander quelle sera sa philosophie. Certains observateurs n’ont pas manqué de faire observer qu’il ne sera pas entièrement libre de ses décisions. Ce sont pour l’instant des supputations. Attendons de le voir à l’œuvre.

Patrice RABE