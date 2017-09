C’est un pari risqué dans lequel il est en train de s’engager s’il entame cette révision constitutionnelle plutôt controversée. Les voix s’élèvent de tous les côtés pour affirmer son inopportunité. Mais ses initiateurs semblent ne pas en tenir compte et comptent bien convaincre l’opinion de sa nécessité. Aucune déclaration officielle n’a été faite, mais la décision paraît avoir été prise au plus haut niveau.

Révision de la Constitution, Contestation de plus en plus vive

Ce sont les médias qui ont annoncé l’existence d’un projet de révision de la constitution préparé par les stratèges du HVM. Très vite, ce qui aurait pu être une rumeur s’est révélé véridique. Les détails ont été révélés par les journalistes. Sans le confirmer, des partisans du régime ont avancé des arguments pour justifier cette possible révision de la constitution. Les juristes ont commencé à donner leur avis d’experts sur ce projet. L’opinion s’est intéressée à la question. La classe politique a entamé le débat. L’opposition au projet de révision de la constitution a de plus de partisans. La société civile est elle aussi montée au créneau et a dénoncé cette intention du régime. Elle l’a fait de manière subtile, commentant un à un les articles litigieux. Les députés ne semblent pas eux aussi très enclins à suivre le pouvoir dans cette voie. Du moins, ce dernier ne peut pas pour le moment réunir suffisamment de partisans pour voter ce projet. Sur le plan juridique, l’horizon semble bouché. Mais il reste plusieurs mois avant l’échéance de l’élection présidentielle. Le régime va certainement utiliser tous les moyens à sa disposition pour arriver à ses fins. Les débats devraient être houleux chez les experts, mais c’est sur le plan de la communication que le pouvoir devrait porter ses efforts. Cela a d’ailleurs déjà commencé. Le climat politique devrait être assez tendu dans les mois à venir.

Patrice RABE