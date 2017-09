Entre Donald Trump et Kim Jung Un, les échanges verbaux s’apparentent beaucoup plus à une sorte de querelle d’ego qu’à une véritable menace destructrice. Même si les membres de la communauté internationale sont consternés par les propos du président américain, ils ont pris la mesure du personnage et ils ne le contrarient en aucune manière. C’est en coulisses que se joue un jeu diplomatique subtil et qu’ils font tout pour amener chaque camp à la raison.

Le jeu de rôle de Donald Trump et de Kim Jung Un

«Je ferai payer cher à l’homme à la tête du commandement suprême des Etats-Unis son discours appelant à la destruction totale de la Corée du nord ». Cette déclaration de Kim Jung Un a jeté un froid parmi les membres de la communauté internationale. Le leader nord coréen a ainsi montré qu’il n’entend pas céder aux menaces du président américain. Ce dernier n’a cependant pas fait mine de recourir à la force armée et malgré ses propos belliqueux, il a d’abord décidé de renforcer les sanctions économiques vis-à-vis de ce pays qu’il qualifie d’Etat voyou. La Chine et la Russie qui ne veulent pas d’escalade militaire font tout pour faire retomber la tension dans la région. Le leader nord coréen semble jouer sur cette crainte de ces deux grandes puissances qui sont conscientes des conséquences d’une guerre dans la région. La situation est grave, mais elle n’est cependant pas du même ordre que celle de la crise des missiles de Cuba. Le risque d’une confrontation est sérieux du fait de l’attitude des deux protagonistes, mais il n’est pas exagéré. Les analystes restent plutôt circonspects et disent avoir l’impression d’assister à un jeu de rôles. Donald Trump est tout à fait à l’aise dans son personnage de chef d’Etat, sans peur et sans reproche, bien conscient de sa puissance et est prêt à écraser celui qui le défie. Kim Jung Un, lui, est prêt à jouer son va tout avec les moyens dont il dispose. Il prend le locataire de la Maison blanche à son propre jeu et Il parie que les pressions de la communauté internationale ne seront pas à sens unique.

Patrice RABE