Les magistrats sont déterminés à mener leur action jusqu’à ce que le ministère de tutelle réponde à leurs revendications. C’est ce que les membres de leur syndicat affirment. Aujourd’hui, demain, après demain et durant un temps indéterminé, toutes les juridictions cesseront toute activité au grand dam des justiciables. Mais c’est la seule alternative au mutisme des autorités concernant les revendications du SMM.

SMM : le bras de fer avec le ministère a commencé

Ils ont exposé depuis longtemps leurs doléances. Ils ont fait une grève d’avertissement pour faire réagir leur ministère de tutelle. Le dialogue avec ce dernier n’a pas permis d’observer des avancées dans les négociations. Ils ont repris le travail pour donner une chance d’établir des pourparlers. Leur entrevue avec le nouveau ministre de la Justice avait permis d’espérer l’établissement d’une véritable relation de confiance. Mais les espoirs ont été déçus. Le dialogue ne s’est pas établi. Les magistrats et les greffiers ont donc décidé de passer à un stade plus élevé de leur action, en décrétant une grève illimitée. Les tribunaux sur tout le territoire de Madagascar seront fermés à partir d’aujourd’hui. Des pressions ont cependant été faites par les autorités sur certains magistrats pour qu’ils ne participent pas à cette grève, mais ces derniers ne se sont pas laissés intimidés et affirment qu’ils feront comme leurs confrères. On peut discuter de l’opportunité de ce mouvement qui pénalisera les justiciables, mais c’est la manière la plus adéquate trouvée par le corps de la magistrature pour que leur ministère de tutelle soit conscient de la gravité de la situation et daigne enfin répondre à leurs revendications, ou à tout le moins ouvrir de véritables négociations. Ce dernier va certainement observer un silence réprobateur et essayer de jeter le discrédit sur le mouvement en prenant à témoin le public. Cependant, le SMM est vraiment décidé à aller jusqu’au bout.

Patrice RABE