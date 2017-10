L’hommage est unanime. Les Malgaches se sont retrouvés réunis dans le même recueillement à l’annonce du décès du professeur Zafy Albert. Ils ont été représentés par toute la classe politique malgache venue présenter ses condoléances à la famille de l’illustre défunt. L’image des trois anciens chefs d’Etat qui se sont inclinés devant la dépouille à Ivato, à la villa La Franchise et au Palais des sports restera longtemps gravée dans la mémoire de toute la population.

Les Malgaches unis dans le même recueillement

Leur opposition sur le plan politique est légendaire et ils ne se sont jamais ménagés lorsqu’il s’agissait de se neutraliser. Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina ont été les adversaires du professeur Zafy Albert, mais ils ne l’ont cependant jamais considéré comme un ennemi. Ils lui ont toujours témoigné du respect et ses principes et son attitude lui valent cette estime qu’ils lui montrent aujourd’hui. Le professeur n’a jamais été un machiavel de la politique comme beaucoup de ses pairs et pour lui, la fin ne justifie pas les moyens. Il n’a jamais été adepte des coups bas pour atteindre ses objectifs. Il a toujours privilégié le dialogue pour désamorcer les crises. Il a intercédé auprès des dirigeants pour libérer ceux qui croupissaient en prison. C’est cette droiture qui n’a jamais été prise en défaut que ceux qui s’étaient opposés à lui viennent saluer aujourd’hui. Il a réussi aujourd’hui à faire cette réconciliation nationale dont il a été un inlassable avocat. Voir Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina rendre ensemble un hommage ému montre qu’il a su unir les Malgaches au-delà de leurs divergences. Le seul petit hiatus à cette unanimité est cet hommage plutôt discret fait par le régime à l’illustre défunt. On a eu l’impression d’un véritable service minimum de la part des personnalités du régime. Le chef du gouvernement, , les chefs d’institution et les ministres ont présenté leurs condoléances et se sont ensuite éclipsés. Il n’y a eu aucun message du président Hery Rajaonarimampianina qui est en déplacement à l’extérieur. Cependant, cela n’est pas grave . L’essentiel est la reconnaissance par toute la nation de la grandeur de cet homme d’Etat.

Patrice RABE